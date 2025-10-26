Menu
Giovedì 30 Ottobre 2025 - Aggiornato alle 20:38
I Vini di WineNews - N. 386
26 Ottobre 2025, ore 09:00
Numero:
386
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 26 Ottobre al 1 Novembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Villa Poggio Salvi, Doc Moscadello di Montalcino Aurico 2018
24 Ottobre 2025
I Vini
Barone Pizzini, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé 2021
24 Ottobre 2025
I Vini
Umani Ronchi, Spumante Extra Brut LH2 Version 15
24 Ottobre 2025
I Vini
Ceralti, Doc Bolgheri Rosso Scirè 2023
24 Ottobre 2025
I Vini
Moët & Chandon, Aoc Champagne Brut Dom Pérignon Vintage 2015
24 Ottobre 2025
I Vini
Podere Il Castellaccio, Doc Bolgheri Rosso Orio 2023
24 Ottobre 2025
I Vini
Leone de Castris, Salento Igt Rosato Five Roses 2024
24 Ottobre 2025
I Vini
Trequanda, Doc Orcia Sangiovese Riserva 2021
24 Ottobre 2025
I Vini
Val di Suga, Doc Rosso di Montalcino Vigna Spuntali 2021
24 Ottobre 2025
I Vini
Domaine Corsin, Aoc Pouilly-Fuissé Premier Cru Aux Chailloux 2022
24 Ottobre 2025
I Vini
Cuvage, Docg Alta Langa Pas Dosé Riserva 2020
24 Ottobre 2025
I Vini
Campo alle Comete, Doc Bolgheri Superiore Torre alle Comete 2022
24 Ottobre 2025
I Vini
Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Brut Satèn Mon Satèn 2019
24 Ottobre 2025
I Vini
San Felice, Doc Bolgheri Superiore Bell’Aja 2022
24 Ottobre 2025
Zoom
Buratti Confetti, Dragées
24 Ottobre 2025
Ristorante
Iyo Kaiseki - Milano
24 Ottobre 2025