Moët & Chandon, Aoc Champagne Brut Dom Pérignon Vintage 2015

Simbolo dell’eredità del monaco benedettino Pierre Pérignon, cellérier dell’Abbazia di Hautvillers, la cuvée Dom Pérignon incarna la visione di un vino assoluto. L’annata 2015 è stata segnata da forti contrasti: a una primavera fredda è seguita un’estate calda e secca, con un’insolazione eccezionale e piogge rare. Le precipitazioni di fine agosto hanno permesso una maturazione completa e omogenea, dando origine a uve generose e sane. Il vino che ne risulta rivela una struttura ampia e composta, che si sviluppa sul palato in larghezza più che in profondità, segnando col frutto il profilo gustativo. Al naso si alternano note di cacao e torrefazione a fiori bianchi come tiglio, peonia e gelsomino, seguite da accenti di anice, cardamomo, scorza d’arancia e acidità di maracuja. La bocca è densa e sapida, definita da una freschezza vegetale e da un finale preciso e persistente, dotata di una dimensione di struttura che poggia le fondamenta su un registro salino e agrumato. Il finale, ampio e verticale, traduce con rigore la visione tattile e architettonica di Dom Pérignon, in cui ogni sorso rivela una presenza piena, che avvolge il palato senza sovraccaricarlo. È questa, per Dom Pérignon, la forma che prende l’armonia. Vincent Chaperon, alla guida della Maison dal 2019, ha voluto dare voce all’identità dell’annata senza compromessi, coerente alla visione volta a documentare l’essenza di ogni millesimo.

(Chiara Giovoni)

