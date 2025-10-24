Podere Il Castellaccio, Doc Bolgheri Rosso Orio 2023

Bolgheri non è mai scontato. A pochi chilometri da Castagneto Carducci, ai piedi della collina di Segalari che si alza a est della strada provinciale bolgherese, si trova il Podere Il Castellaccio. L’azienda agricola fu fondata nel 2009 da Alessandro Scappini sulla proprietà di famiglia che esiste dagli anni Sessanta: a quei tempi, il nonno materno, Luigi Corradini, piantò per passione un vigneto con i cloni del Chianti, quindi Pugnitello, Foglia Tonda e Sangiovese. Quando il nipote si dedica finalmente alla professione che aveva studiato (agraria), decide di partire proprio da quei filari. Nasce nel 2011 la prima annata del Sangiovese in purezza Dinostro e poco dopo il Valénte, blend delle tre varietà chiantigiane dal vigneto del nonno. Solo nel 2014 l’azienda si inserisce nella Doc Bolgheri, comprando nuovi vigneti coltivati a Cabernet Franc, Merlot e Syrah: nel 2016 nasce Orio, seguito dal Bolgheri Superiore Il Castellaccio, ottenuto da un nuovo vigneto collinare di Cabernet Franc, arricchito di un po’ dell’antico Pugnitello (a sua volta meritorio di un’etichetta dedicata: il Somatico). La conduzione è biologica e i vigneti terrazzati si alternano ad olivi, macchia mediterranea e pini marittimi. Ma ci sono anche i cavalli. L’Orio 2023 ha finezza floreale, arricchita di melograno, mirto e foglia di pomodoro, mentre al palato ha aderenza calda e sapida, che lungo il sorso si alleggerisce polposo e iodato.

