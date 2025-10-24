Iyo Kaiseki - Milano

La tradizione giapponese in più portate e una stella Michelin: è il biglietto da visita di Iyo Kaiseki, inaugurato a settembre 2024 nel distretto di Milano Porta Nuova. Il brand Iyo non ha bisogno di presentazioni, dopo che Claudio Liu ha aperto nel 2007 Iyo Sushi Fusion Experience premiato con la stella nel 2014. Sembra un angolo di Tokyo - ambiente minimal, legni naturali, porcellane di classe - ma con vista sullo skyline milanese. Nella cucina dello chef Katsumi Soga valgono due regole: il rispetto della genuinità degli ingredienti, per preservarne il gusto senza la ricerca di eccessi o del superfluo, e la stagionalità. Molti ingredienti vengono dal Giappone, come le capesante di Hokkaido e la carne Wagyu. I piatti propongono le varie cotture: vapore, carbone, tempura e crudi. Oltre al menù alla carta, il ristorante propone due degustazioni: il Kaiseki a 180 euro (7 portate più il dessert da prenotare il giorno prima) e la degustazione dello chef (5 portate più il dessert) a 140 euro. The, saké e vini di alto livello.

Copyright © 2000/2025