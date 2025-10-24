Leone de Castris, Salento Igt Rosato Five Roses 2024

Il Rosato Five Roses 2024, affinata in solo acciaio, si propone con la sua consueta deliziosa semplicità, fatta di profumi di ribes, lampone e rosa, ad anticipare un gusto fragrante e delicatamente sapido. La sua storia è nota: primo rosato ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia, il Five Roses deve il suo nome al sito di provenienza delle uve (contrada Cinque Rose) e al “capriccio” del generale alleato Charles Poletti che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, ottenne una grossa fornitura di questo rosato che volle, però, con un nome in lingua inglese. Non c’è dubbio che il Five Roses è il vino icona della cantina con sede a Salice Salentino, che oggi conta su 200 ettari per una produzione complessiva media annua di 1.800.000 bottiglie. La versione Anniversario, messa in commercio per la prima volta nel 1993, per ricordare i cinquant’anni dell’etichetta di questo storico vino uscita negli anni bui del secondo conflitto mondiale, ne rappresenta la versione più importante (accanto alla versione “Anniversario” e insieme ai Metodo Classico anch’essi declinati in versione “base” e Anniversario). Composte tutte da uve Negroamaro in purezza e prodotte da vigne che hanno superato l’età di 20 anni, sono senz’altro fra le etichette più significativi della puglia enoica che, anzi, proprio, grazie a loro ha cominciato il suo percorso virtuoso nel mondo del vino anche internazionale.

