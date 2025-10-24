Ceralti, Doc Bolgheri Rosso Scirè 2023

La famiglia Ceralti, che ha le sue radici ben piantate in questa fortunata striscia di terra della costa livornese, conduce una piccola realtà vitivinicola composta da quasi 11 ettari a biologico, con parcelle poste tra Castagneto Carducci e Bolgheri. Oltre alle classiche varietà dell’areale - Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot - coltiva anche Syrah, Sangiovese, Vermentino, Viognier, Incrocio Manzoni e Gewürztraminer, per una produzione complessiva che si aggira sulle 60.000 bottiglie. A guidare le operazioni in vigna e in cantina ci sono Walter Alfeo e il figlio Iacopo Alfeo, entrambi agronomi, che hanno prodotto il loro primo Bolgheri Rosso con l’annata 1997. L’offerta, evidentemente, è incentrata sulle etichette della denominazione bolgherese – Bolgheri Rosso “Scirè”, Bolgheri Superiore “Alfeo”, Bolgheri Superiore “Sonoro” e Bolgheri Vermentino – a cui si affiancato il Rosato “Nubia” (da uve Cabernet Sauvignon e Sangiovese) e il bianco “Lillare” (blend a base di Viognier, Incrocio Manzoni e Gewürztraminer). Fermentato in cemento e maturato in legno per 6-7 mesi dove ha svolto anche la fermentazione malolattica, il Bolgheri Rosso Scirè 2023, da uve Cabernet Sauvignon e Syrah, profuma di foglia di peperone, macchia mediterranea e frutta rossa matura, con tocchi di tabacco e spezie. In bocca il sorso è polposo e ben profilato, terminando con un finale persistente dai cenni balsamici e pepati.

