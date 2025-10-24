Buratti Confetti, Dragées

Da quando la famiglia Buratti ha creato il primo confetto, nel 1950, l’obiettivo è stato sempre quello di realizzare prodotti che portino la clientela ad essere avvolto dal gusto e ad esplorare nuove sensazioni. Ogni confetto Buratti rappresenta i valori dei Maestri Confettieri che l’hanno realizzato, portando con i tratti dell’antica Confetteria Milanese, fatta dal connubio di capacità tecnica, ingredienti di eccellenza ed eleganza. I dragées (in francese “confetti”) di casa Buratti - che a differenza dei confetti tradizionalmente riempiti di sola mandorla, hanno vari ingredienti nel loro ripieno - sono molteplici: dai dragées tartufati - nero fondente, ai dragées lucidi - nocciole bianco; dai dragées tartufati - panna e cioccolato, ai dragées - nocciole fondente; dai dragées tartufati - ciliegie e spolverate bianche, ai dragées lucidi - nocciole latte; dai dragées tartufati - zuppa inglese, ai dragées lucidi - mandorla latte; dai dragées tartufati - torta di mele, ai dragées tartufati - ricotta e pera.

