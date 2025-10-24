Cuvage, Docg Alta Langa Pas Dosé Riserva 2020

Cuvage nasce ad Acqui Terme nel 2011 con un obiettivo chiaro: raccontare il Piemonte più autentico attraverso i suoi vitigni simbolo come Nebbiolo, Cortese e Moscato, ma offrendo anche ottime interpretazioni enologiche tramite Chardonnay e Pinot Nero. I sei ettari di vigneti, che vanno da Strevi a Castino, si adagiano su colline fino a 450 metri, tra marne calcaree che donano struttura, eleganza e mineralità alle uve. Uno dei risultati migliori si ha con la Riserva Alta Langa Metodo Classico, un classico blend che è un’espressione raffinata della tradizione spumantistica piemontese. La vendemmia a grappolo intero, la pressatura soffice, la maturazione in acciaio sui lieviti e il lungo affinamento di 36 mesi sui lieviti creano un vino di sorprendente complessità e longevità. La sboccatura à la glace e la maturazione in bottiglia completano un percorso che esalta la purezza varietale e l’eleganza. Nel calice si muove con un perlage finissimo e persistente, rivelando al naso frutta rossa matura, note di nocciola e lievi sentori speziati. In bocca è cremoso, avvolgente, con una fresca acidità che ne amplifica la struttura e un finale lungo e appagante, dove la frutta si intreccia a nuances burrose e minerali. Perfetto con crudi di mare, ostriche, tartare di tonno, crostacei al burro, carni bianche delicate e formaggi stagionati. Un Alta Langa che è un viaggio tra eleganza, classicità e modernità.

(Francesca Ciancio)

Copyright © 2000/2025