Umani Ronchi, Spumante Extra Brut LH2 Version 15

“Ogni versione di LH2 ha una precisa identità, è una storia a sé, è la somma di diversi dettagli differenti che si traduce in valore e unicità”. Parola di Michele Bernetti, titolare di Umani Ronchi, affermato brand nazionale e internazionale che vanta oggi più di 200 ettari tra Marche e Abruzzo. LH2 è una cuvée prodotta da uve di Verdicchio e Chardonnay, fatte maturare sia in acciaio che in legno piccolo, per raggiungere una maggiore complessità aromatica. L’affinamento in bottiglia per 25-30 mesi perfeziona la maturità e l’equilibrio di questo Metodo Classico, il cui nome è l’acronimo di “Little Heaven 2 grape varieties”. “Piccolo Paradiso” è l’esclamazione che fece un enoappassionato australiano degustando il vino alla sua uscita e che l’azienda ha fatto propria inserendola nel nome del vino. La versione 15 l’abbiamo degustata e apprezzata in occasione dell’ evento “L’Altro Volto del Metodo Classico” organizzato da Ais Lazio a Roma. Nel bicchiere il vino presenta un colore giallo paglierino brillante con un perlage persistente e fine. Al naso emergono fragranze floreali, di erbe balsamiche e richiami fruttati di mandarino e bergamotto. In bocca ha un ingresso cremoso, che si snoda attraverso una piacevole effervescenza; nel finale, di buona persistenza, spiccano sapidità, energia e freschezza agrumata. A tavola si abbina bene con piatti a base di pesce, crostacei, frutti di mare e crudi.

(Cristina Latessa)

