San Felice, Doc Bolgheri Superiore Bell’Aja 2022

Il Bolgheri Superiore Bell’Aja 2022, maturato pe 18 mesi in barrique, si presenta di colore rosso rubino intenso e brillante. Al naso propone aromi di frutti di bosco maturi, liquirizia, sottobosco, macchia mediterranea, grafite e pepe, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è ampio, pieno e polposo, dall’articolazione tannica articolata e dal finale lungo e avvolgente su toni balsamici. La Tenuta di Bell’Aja è di proprietà del Gruppo Allianz e fa parte del trittico aziendale toscano formato da San Felice, la cantina di Castelnuovo Berardenga acquisita dal Gruppo negli anni settanta, e Campogiovanni a Montalcino, acquistata nel 1982. Lo sbarco del Gruppo Allianz a Bolgheri è arrivato invece nel 2016 ed oggi conta su 15 ettari complessivi - coltivati con le varietà classiche dell’areale, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Vermentino e Viognier - contando anche quelli portati dall’acquisizione nel 2022 dell’azienda Batzella, piccola realtà storica, sempre dello scenario bolgherese. La produzione complessiva è di 65.000 bottiglie, distribuita su quattro etichette: Bolgheri Superiore “Bell’Aja”, Bolgheri Superiore “Merìa”, Bolgheri Rosso “Bell’Aja” e Bolgheri Bianco. Un terzetto di realtà produttive che può contare su tre delle denominazioni - Chianti Classico, Brunello e Bolgheri - più significative non solo della Toscana ma dell’intero scenario enoico del Bel Paese.

