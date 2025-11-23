Menu
Mercoledì 26 Novembre 2025 - Aggiornato alle 19:44
I Vini di WineNews - N. 390
23 Novembre 2025, ore 09:00
Numero:
390
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 23 al 29 Novembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Palmer, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2018
22 Novembre 2025
I Vini
Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Reius 2020
22 Novembre 2025
I Vini
Carranco, Doc Etna Rosso Contrada Carranco RV 2021
22 Novembre 2025
I Vini
Franc Lizêr, Spumante Dealcolato Dry Rosé Opale
22 Novembre 2025
I Vini
Al-Cantàra, Doc Etna Spumante Bianco Extra Brut Re Befè 2019
22 Novembre 2025
I Vini
Tenuta Luce, Toscana Igt Rosso Lucente 2023
22 Novembre 2025
I Vini
Ferrari, Doc Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Collezione 2007
22 Novembre 2025
I Vini
Ca’ del Baio, Docg Barbaresco Autinbej 2022
22 Novembre 2025
I Vini
Torre Mora, Doc Etna Spumante Dosaggio Zero Rosé Chiuse 2020
22 Novembre 2025
I Vini
Allegrini, Veronese Igt Corvina La Poja 2019
22 Novembre 2025
I Vini
Domaine Faiveley, Aoc Bourgogne Pinot Noir 2023
22 Novembre 2025
I Vini
St. Michael Eppan, Doc Alto Adige Bianco Appius 2021
22 Novembre 2025
I Vini
Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Rosso Cont’Ugo 2023
22 Novembre 2025
I Vini
Mecori, Doc Etna Rosso Contrada Muganazzi Duo 2023
22 Novembre 2025
Zoom
Il Pasticcere, La Torta Zurigo
22 Novembre 2025
Ristorante
Rivoire - Venezia
22 Novembre 2025