Torre Mora, Doc Etna Spumante Dosaggio Zero Rosé Chiuse 2020

Il Metodo Classico Dosaggio Zero Rosé Chiuse 2020 si presenta di colore rosa tenue e profuma di crosta di pane, lampone e fragole, alternati a tocchi agrumati. In bocca il sorso è fragrante e piacevolmente saporito, terminando in un finale ben profilato. L’azienda etnea Torre Mora, che fa parte della galassia enoica Piccini 1882, conta su 26 ettari di vigneti, in parte a Rovittello, in parte in Contrada Torre, a Linguaglossa, allevati a Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante. Storico imbottigliatore toscano con sede a Castellina in Chianti - a cui si è aggiunto anche un ulteriore tassello toscano con il Chianti Geografico - Piccini è oggi una realtà commerciale e produttiva, che coniuga quantità e qualità. Ad affiancare il principale core business aziendale c’è il progetto di filiera (dalle uve alla bottiglia) “Generazione Vigneti”, guidato dalla quinta generazione della famiglia, composta da Ginevra, Benedetta e Michelangelo Piccini. Il progetto coinvolge sia la realtà produttiva etnea ma anche quella chiantigiana di Valiano, 70 ettari a vigneto, la maremmana Moraia, 60 ettari a vigneto, Villa al Cortile a Montalcino, 12 ettari a vigneto, Regio Cantina, 12 ettari nel Vulture lucano: a formare un notevole mosaico enoico. Tenute Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi i numeri complessivi non sono confidenziali: 200 ettari di vigne e 42.000.000 di bottiglie prodotte annualmente.

(fp)

Copyright © 2000/2025