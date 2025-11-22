Tenuta Luce, Toscana Igt Rosso Lucente 2023

Il Lucente 2023, uvaggio a base di Merlot e Sangiovese maturato in barrique di primo e secondo passaggio, profuma di mora e ribes maturi ed erbe aromatiche, con tocchi tostati e speziati. In bocca il sorso è succoso, morbido e vivace, dai tannini maturi e ben delineati, terminando in un finale appagante e persistente su toni ancora fruttati e tostati. Tenuta Luce (nata nel 1993 dall’intuizione di Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi e oggi parte integrante dei possedimenti della griffe fiorentina Frescobaldi a Montalcino, insieme a Castelgiocondo) si trova nel quadrante sud-ovest della denominazione e si estende per 249 ettari con 88 ettari a vigneto, 11 dei quali iscritti all’albo del Brunello di Montalcino. Alla base della filosofia di Tenuta Luce - che possiede un portafoglio etichette formato da tre Igt “Luce” (Sangiovese e Merlot), “Lux Vitis” (Cabernet Sauvignon e Sangiovese) e “Lucente” (Merlot e Sangiovese) e un Brunello, dall’impostazione stilistica tendenzialmente modernista, che privilegia intensità fruttata e maturazioni in legno piccolo - vi è l’idea che il vino debba essere la più coerente espressione del luogo dove viene prodotto, oltre che delle caratteristiche specifiche delle uve da cui è ottenuto. Con le pratiche agronomiche in vigna all’insegna della sostenibilità e quelle in cantina all’insegna dei criteri più moderni dell’enologia ma, al contempo, ridotte.

