Ferrari, Doc Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Collezione 2007

Nel 2007, dopo un inverno asciutto e una primavera luminosa, l’estate piuttosto torrida ha reso strategica l’altitudine dei vigneti di montagna da cui provengono le uve di Chardonnay destinate a Giulio Ferrari Collezione. Le escursioni termiche tra giorno e notte hanno concentrato gli aromi e garantito equilibrio tra freschezza e complessità. Il risultato è un Trentodoc che nasce solo nelle annate eccezionali e riposa oltre 16 anni sui lieviti, selezionati in proprie colture. La sfida col tempo permette così a Giulio Ferrari di diventare Collezione, un Trentodoc di evoluzione e allo stesso tempo dall’interessante precisione espressiva: il colore è oro brillante, il perlage molto fine e al naso spiccano le note evolute di frutta secca, frolla alle nocciole, crema catalana, pan speziato e composta di arancia. Tutt’altro impatto ha il sorso, che risulta ancora teso e scolpito, e mostra un’affascinante vibrazione di note agrumate che vanno dal pompelmo allo yuzu, per poi chiosare al palato con una linea sapida e iodata. Il Giulio Collezione, che con l’annata 2007 (degorgiata a febbraio 2025) giunge alla sua quarta edizione, conferma la vocazione verticale dello Chardonnay di quota del Maso Pianizza e l’ambizione assoluta di questo progetto enologico, che sin dal suo debutto con il 1995 continua a raccontare la capacità di Ferrari di misurarsi con l’evoluzione e la ricerca della complessità.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2025