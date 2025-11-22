Palmer, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2018

Lo Champagne Blanc de Blancs 2018, maturato sui suoi lieviti per 42 mesi, si presenta di colore giallo paglierino brillante dai riflessi ambrati e perlage fine e persistente. Al naso i suoi profumi rimandano ai fiori di glicine e sambuco, cedro, albicocca, pesca, pane tostato, erbe officinali e miele. In bocca il sorso è sapido e generoso, dalla effervescenza cremosa e dal finale, lungo e fragrante dai tocchi agrumati. La Maison Palmer nasce relativamente di recente, nel 1947, un’eccezione, in qualche misura, per una zona enoica dove le fondamenta produttive sono saldamente in mano ad un nucleo di cantine dalla storia plurisecolare. A realizzare questo progetto sette piccoli proprietari terrieri che “importarono” la loro esperienza di vigneron in una dimensione più ampia e, in questo senso, possiamo considerare Palmer come il modello ispiratore di quello che sarebbe successo in anni più vicini, con l’esplodere del fenomeno dei piccoli produttori di Champagne direttamente coinvolti nella commercializzazione delle loro etichette. Dai 415 ettari di vigneto che fanno capo a Palmer, la Maison continua a ricavare un numero di bottiglie sostanzialmente ridotto, nell’ordine delle 700.000 bottiglie, mentre il resto della produzione viene venduta come sfuso. Lo stile dei vini è tendenzialmente classico con dosaggi sostenuti e un certo orientamento verso opulenza aromatica e ricchezza strutturale.

