Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Reius 2020

Sartori di Verona è una delle realtà più antiche della Valpolicella. La cantina si trova proprio all’interno della bellissima villa seicentesca che il fondatore Pietro Sartori acquistò nel 1898, iniziando un cammino di successo continuato dalle generazioni successive. Nella collezione Cru dell’azienda spicca l’Amarone Reius, che abbiamo degustato in occasione dell’evento D’Opera - Quality Heritage of Europe, campagna di promozione ideata dal Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella e dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, con il contributo dell’Unione Europea. Le uve di Reius, raccolte a mano nei vigneti collinari nella zona Classica della Valpolicella a nord ovest di Verona, sono poste in piccole cassette e portate in locali asciutti e ben areati, dove riposano circa 3 mesi. Al raggiungimento dell’ideale grado di appassimento, sono pigiate e poste a fermentare in serbatoi di acciaio. La fermentazione dura circa 30 giorni. Dopo una prima evoluzione in cemento per 12 mesi, il vino affina in botti di rovere per circa 3 anni. Il vino riposa quindi per almeno 6 mesi in bottiglia. Nel bicchiere Reius presenta un colore rosso intenso con riflessi granati. Il profumo è avvolgente, si percepiscono note speziate, frutta secca e piccoli frutti rossi. Il sapore è pieno e vellutato, e sono notevoli la struttura ed l’intensità. Si accompagna bene a cacciagione, carni ai ferri, formaggi piccanti e stagionati.

(Cristina Latessa)

