Il Pasticcere, La Torta Zurigo

Nelle vicinanze di Pinerolo, il laboratorio pasticceria “Il Pasticcere” è presente sul territorio dal 1976, producendo e vendendo i suoi prodotti - torte, pasticcini e altre prelibatezze, realizzati con materie prime di alta qualità - in unica sede, che, per giunta è completamente a vista. Dolce simbolo della sua produzione è la “Torta Zurigo”, che “Il Pasticcere” ha riscoperto e rilanciato. La sus storia prende il via all’inizio degli anni Trenta, quando il Mastro Pasticcere Castino l’ha ideata, su richiesta della Principessa Jolanda di Savoia, assidua frequentatrice di Pinerolo: la base della torta è una cialda di frolla al cacao; l'abbondante farcitura è un tripudio di crema chantilly, con all’interno torrone e cioccolato; il tutto viene ricoperto da una pioggia di scagliette di cioccolato amaro e rifinita con le classiche “ciliegine” sulla torta, conservate sotto alcool e ricoperte di glassa. Come decorazione finale un invitante dischetto di cioccolato bianco, chiude il cerchio di una torta da provare.

