Rivoire - Venezia

Dopo Firenze e Milano, Rivoire è da poco sbarcato anche a Venezia, segnando il terzo capitolo del viaggio di un marchio che ha fatto della qualità e dell’ospitalità la sua firma distintiva. Fondato a Firenze nel 1872, nel cuore di Piazza della Signoria, Rivoire nasce come fabbrica di cioccolato, diventando nel tempo un ristorante e caffè. Dopo l’apertura a Milano, il marchio è approdato a Venezia, tra Campo Manin e Campo Sant’Angelo, a pochi passi dal Ponte di Rialto. Al piano terra, un ambiente informale accoglie passanti e visitatori con cicchetti, caffetteria e piatti veloci, anche d’asporto. Al piano nobile, affacciato sul canale, si servono piatti selezionati, veneziani e non, e una proposta di pizza gourmet firmata dallo chef Marco Manzi, tra cui l’innovativa “Pizza Rivoire” al cacao - un omaggio alle radici dolci del marchio. Al secondo piano, un terrazzo ospita un cocktail bar panoramico, perfetto per l’aperitivo o per trasformare l’attesa del proprio tavolo in un momento di piacere e stile.

