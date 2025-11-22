Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Rosso Cont’Ugo 2023

Il Bolgheri Rosso Cont’Ugo, uscito la prima volta con l’annata 2011, è un Merlot in purezza affinato per 12 mesi in barrique. La versione 2023 si presenta di colore rosso rubino vivace, dai riflessi violacei. I suoi profumi rimandano ai frutti di bosco maturi, ai fiori di iris, alle spezie, alle erbe officinali, al cacao, alla radice di liquirizia e alla grafite. In bocca il sorso è solido e polposo, dai tannini ben coperti dal frutto, terminando in un finale fragrante e dal ritorno prepotente del frutto. Nel portafoglio etichette aziendale, il Cont’Ugo si affianca all’altro Merlot in purezza di casa, l’esclusivo San Walfredo (prodotto soltanto in annate speciali). La Tenuta Guado al Tasso ha una superficie complessiva di circa 1.000 ettari tra vigne, boschi e macchia mediterranea. I 320 ettari vitati sono allevati a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah e Vermentino, e producono oltre 1.700.000 bottiglie. Su Guado al Tasso gli Antinori puntano decisamente nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, con il Bolgheri Superiore, prima annata 1990, a diventare da subito protagonista tra i rossi bolgheresi già proiettati verso il successo mondiale. Le bottiglie di Guado al Tasso riportano nella propria capsula lo stemma della famiglia Antinori mentre in etichetta campeggiano le lettere “DG”, omaggio alla famiglia Della Gherardesca antica proprietaria della tenuta.

