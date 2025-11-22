02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Mecori, Doc Etna Rosso Contrada Muganazzi Duo 2023

CONTRADA MUGANAZZI, ETNA, MECORI, ROSSO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Bottiglie prodotte: 5.000
Prezzo allo scaffale: € 34,00
Proprietà: Serena Guarrera, Sebastiano Vinci
Enologo: Serena Guarrera, Sebastiano Vinci
Territorio: Etna - Contrada Muganazzi

Mecori - “Mio cuore” - è fatto di due metà: di Serena e Sebastiano, entrambi siciliani e colleghi all’università, oggi marito e moglie e genitori della piccola Vittoria; di Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese, i due vitigni che coltivano nel primo vigneto acquistato in Contrada Muganazzi a Solicchiata; di una tesi scritta a 4 mani e discussa nel 2020, mentre la pandemia li faceva ragionare sul valore del tempo e faceva maturare in loro la volontà di concretizzare la tesi. Nasce così Duo, appunto, vino in cui tutta questa duplicità ha preso forma. L’etichetta è loquace: un acino viola tagliato a metà da una lama di luce, che separa una metà piena - il carattere nitido del Nerello Mascalese - da una metà sfumata - la natura fine del Nerello Cappuccio. La produzione è minuscola: appena 5000 bottiglie da viti in parte ad alberello del 1927 e in parte a spalliera degli anni Ottanta, curati secondo i dettami biologici. La versione 2023 di questo Etna Rosso è fine ed elegante, profumato di camelia, ribes rossi, ciliegia, rosa appassita e melograno, con note più profonde di corteccia, alloro, pepe nero e liquirizia. Il sorso persiste a lungo, sapido e floreale, fresco fino a chiusura. Duo e Mecori sono stati, insomma, l’inevitabile punto di arrivo della formazione di Serena e Sebastiano, ma che si è in fondo rivelato solo un nuovo inizio, di cui fa parte anche il secondo vigneto che entrerà in produzione a breve.

(ns)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CONTRADA MUGANAZZI, ETNA, MECORI, ROSSO

Altri articoli