Mecori, Doc Etna Rosso Contrada Muganazzi Duo 2023

Mecori - “Mio cuore” - è fatto di due metà: di Serena e Sebastiano, entrambi siciliani e colleghi all’università, oggi marito e moglie e genitori della piccola Vittoria; di Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese, i due vitigni che coltivano nel primo vigneto acquistato in Contrada Muganazzi a Solicchiata; di una tesi scritta a 4 mani e discussa nel 2020, mentre la pandemia li faceva ragionare sul valore del tempo e faceva maturare in loro la volontà di concretizzare la tesi. Nasce così Duo, appunto, vino in cui tutta questa duplicità ha preso forma. L’etichetta è loquace: un acino viola tagliato a metà da una lama di luce, che separa una metà piena - il carattere nitido del Nerello Mascalese - da una metà sfumata - la natura fine del Nerello Cappuccio. La produzione è minuscola: appena 5000 bottiglie da viti in parte ad alberello del 1927 e in parte a spalliera degli anni Ottanta, curati secondo i dettami biologici. La versione 2023 di questo Etna Rosso è fine ed elegante, profumato di camelia, ribes rossi, ciliegia, rosa appassita e melograno, con note più profonde di corteccia, alloro, pepe nero e liquirizia. Il sorso persiste a lungo, sapido e floreale, fresco fino a chiusura. Duo e Mecori sono stati, insomma, l’inevitabile punto di arrivo della formazione di Serena e Sebastiano, ma che si è in fondo rivelato solo un nuovo inizio, di cui fa parte anche il secondo vigneto che entrerà in produzione a breve.

(ns)

