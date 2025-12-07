Menu
Martedì 09 Dicembre 2025 - Aggiornato alle 18:26
I Vini di WineNews - N. 392
07 Dicembre 2025, ore 09:00
Numero:
392
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 7 al 13 Dicembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Bollinger, Aoc Champagne Extra Brut B16 2016
05 Dicembre 2025
I Vini
Antonio Mazzella, Doc Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024
05 Dicembre 2025
I Vini
Villagrande, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2021
05 Dicembre 2025
I Vini
Bodega Oloron, Vi de la Terra Mallorca Igp Callet Damas de Palma 2024
05 Dicembre 2025
I Vini
Sandrone, Docg Barolo Le Vigne 2021
05 Dicembre 2025
I Vini
Hugel, Aoc Crémant d’Alsace Extra Brut Champ Libre 2019
05 Dicembre 2025
I Vini
Paternoster, Docg Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020
05 Dicembre 2025
I Vini
Terrazze dell’Etna, Doc Etna Rosso Cirneco 2019
05 Dicembre 2025
I Vini
Masseto, Toscana Igt Rosso Massetino 2023
05 Dicembre 2025
I Vini
Monteleone, Doc Etna Rosso Qubba 2023
05 Dicembre 2025
I Vini
Roberto Voerzio, Docg Barolo Fossati Case Nere Riserva 10 anni 2015
05 Dicembre 2025
I Vini
Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Quarz 2023
05 Dicembre 2025
I Vini
Federico Graziani, Doc Etna Rosso Profumo di Vulcano 2022
05 Dicembre 2025
I Vini
Tenuta di Biserno, Toscana Igt Rosso Il Pino di Biserno 2023
05 Dicembre 2025
Zoom
La Balocchina, Riso Baldo
05 Dicembre 2025
Ristorante
Al Gatto Verde - San Damaso (MO)
05 Dicembre 2025