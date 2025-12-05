Monteleone, Doc Etna Rosso Qubba 2023

Monteleone - azienda fondata dalla famiglia omonima e oggi condotta da Giulia Monteleone (ex giornalista) e dal compagno enologo Benedetto Alessandro - è un progetto enologico partito nel 2017, che in poco più di un lustro ha saputo emergere con buona autorevolezza nell’affollato scenario enoico etneo. Avviato a partire da due ettari di vigna, con impianti del 1970 e alberelli risalenti al 1935, a pochi passi dal fiume Alcantara, si trova ai piedi dell’Etna a cinquecento metri sul livello del mare nei pressi dell’antica Cuba di Santa Domenica, insediamento di epoca bizantina evocato nel nome del vino oggetto del nostro assaggio. Il resto della superficie vitata, si trova sul versante Nord dell’Etna a 700 metri di altezza sul livello del mare, in Contrada Pontale Palino, in un piccolo appezzamento di tremila metri ad alberello a piede franco prefilloserico. Per un totale, ad oggi, di 7 ettari a vigneto, da cui si ricavano 35.000 bottiglie di produzione complessiva. L’Etna Rosso Qubba 2023, ottenuto da uve Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, è maturato per 12 mesi in tonneau. Il suo profilo aromatico rimanda ai frutti di rovo maturi, al sottobosco, alle radici e alla liquirizia, con tocchi ferrosi e speziati a rifinitura. Morbido e polposo il sorso, dai piacevoli chiaro-scuri e dall’articolazione tannica vivace, che termina in un lungo finale ancora su toni fruttati, ferrosi e speziati.

(fp)

Copyright © 2000/2025