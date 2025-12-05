Al Gatto Verde - San Damaso (MO)

Massimo Bottura, Lara Gilmore e la giovane chef canadese Jessica Rosval, animano il ristorante Al Gatto Verde, che si trova nell’acetaia storica di Casa Maria Luigia. Un tuffo in una ulteriore variante dell’arte culinaria botturiana, che qui esalta le materie prime tradizionali emiliane con braci ardenti, barbecue e affumicature. Le migliori carni dell’Appennino, il pesce pescato dell’Adriatico, precise sfoglie tirate a mano, le verdure e i frutti croccanti, sono i protagonisti assoluti della tavola: abilmente trasformati dalle braci e dal fumo, dalle alte temperature in creazioni il cui sapore intenso è il racconto gastronomico che propone Al Gatto Verde. Ecco piatti come la mora romagnola affumicata, mela verde, Parmigiano Reggiano 60 mesi di Rosola; il tortellino vuoto e ragù di funghi porcini; il cinghiale dell’Appennino in salse antiche, con agresto d’uva acerba, filetto avvolto nella pancetta, fricassea di stinco affumicato; infine il caramello al carbone, pepe nero, frutto della passione.

