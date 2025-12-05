La Balocchina, Riso Baldo

Il riso Baldo prodotto da La Balocchina a Biella è un riso di grande vocazione gastronomica ed è anche molto versatile. Sebbene questa varietà sia stata introdotta soltanto nel 1977 e le vengono preferite altre varietà più celebri, soprattutto nel recente passato, le porte di alcune delle più importanti cucine mondiali si sono aperte a questo riso gustoso, consistente ed in grado di tenere magistralmente la cottura. Il riso Baldo è perfetto soprattutto se si vuole preparare un risotto: è infatti fra i migliori risi se parliamo di tenuta alla cottura, restando compatto anche se cuoce qualche minuto in più. Il riso Baldo rilascia molto amido durante la cottura, e per questo è consigliato per la preparazione di risotti cremosi e ben amalgamati. Inoltre ha un’ottima capacità di assorbire i condimenti, esaltando il gusto delle materie prime alle quali viene abbinato. Dal chicco molto consistente, grande e traslucido, il riso Baldo è ottenuto dall’incrocio tra il riso Arborio e la varietà Stirpe 136.

Copyright © 2000/2025