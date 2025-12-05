02-Planeta_manchette_175x100
Roberto Voerzio, Docg Barolo Fossati Case Nere Riserva 10 anni 2015

Vendemmia: 2015
Uvaggio: Nebbiolo
Prezzo allo scaffale: € 350,00
Proprietà: Roberto Voerzio
Enologo: Roberto Voerzio
Territorio: Barolo - Fossati

Roberto Voerzio porta avanti una visione artigianale e radicale del Barolo, fondata su rese bassissime, maniacale attenzione in vigna e lunghissimi tempi di affinamento. La Riserva “10 anni” Fossati Case Nere 2015 rappresenta l’apice di questa filosofia: un Nebbiolo da singolo cru che matura oltre un decennio prima di essere rilasciato, per rivelare tutta la stratificazione e la potenza del tempo. La vigna di Fossati, tra i cru più vocati della denominazione, è situata a 380 metri di altitudine e si distingue per suoli calcarei e marnosi. La vendemmia 2015 è considerata un’annata eccezionale per il Barolo, caratterizzata da uve di notevole maturazione e concentrazione. Lunga macerazione sulle bucce, affinamento in legno piccolo e grande, seguito da un prolungato riposo in bottiglia: questa la parabola evolutiva del Fossati Case Nere Riserva 10 anni. Nel calice si apre con eleganza su toni di frutti rossi croccanti, ribes e rosa canina, seguiti da sfumature di spezie fini, liquirizia, arancia sanguinella e grafite, con una trama tannica fitta ma già levigata, che accompagna il sorso verso una progressione sapida, incisa da richiami balsamici. Un Barolo che coniuga nitidezza aromatica e profondità, frutto della sensibilità di uno dei più rigorosi interpreti del Nebbiolo. La Riserva 10 anni è un vino raro e visionario, prodotto in quantità limitata e pensato per attraversare il tempo con grazia.

(Chiara Giovoni)

