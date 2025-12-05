Bodega Oloron, Vi de la Terra Mallorca Igp Callet Damas de Palma 2024

Il rosato Damas de Palma 2024, ottenuto da uve Callet - varietà a bacca rossa originaria dell’isola di Maiorca - e maturato in acciaio per 6 mesi, si presenta di colore rosa intenso, ad anticipare un profilo aromatico che rimanda ad aromi di ribes, lamponi, rose, fragole, melograno e geranio. In bocca il sorso è morbido e tendenzialmente sapido, terminando in un finale croccante e dai tocchi agrumati. Nasce nel 2018 ad Alarò sull’isola di Palma de Maiorca il sogno enologico della coppia svedese Kristina e Christer Gardell che porta il nome di Bodega Oloron, una realtà produttiva che conta su 17,5 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 70.000 bottiglie. Il progetto ruota attorno alla conservazione della biodiversità territoriale, promuovendo la modernizzazione della viticoltura, con pratiche di agricoltura a basso impatto ambientale. Nell’azienda, ripristinata con un’intensa attività di restauro, emerge il desiderio di continuare a scrivere la storia enologica di Maiorca, con un modello edilizio multilivello anch’esso a basso impatto ambientale nel rispetto della sostenibilità. Circondata da vigneti e da un’estesa e intatta macchia mediterranea, Bodega Oloron è una cantina perfettamente integrata al territorio, che promuove un virtuoso modello aziendale totally green con alla base una filosofia imprenditoriale contemporanea e una visione proiettata alla valorizzazione della tradizione viticola.

(fp)

