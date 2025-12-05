Terrazze dell’Etna, Doc Etna Rosso Cirneco 2019

L’Etna Rosso Cirneco 2019 - ottenuto da sole uve Nerello Mascalese e maturato per 24 mesi in tonneau - profuma di piccoli frutti rossi maturi con cenni di erbe aromatiche, cioccolato e vaniglia e richiami affumicati e tostati. In bocca il sorso è caldo, morbido, dallo sviluppo dolce e continuo e dal finale persistente dai ritorni fruttati e tostati. Terrazze dell’Etna nasce nel 2008 grazie all’iniziativa di Nino Bevilacqua ed oggi è condotta dalla figlia Alessia. Si tratta di una realtà vitivinicola con sede nei pressi di Randazzo, che conta su 40 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 160.000 bottiglie: si pone tra le cantine di quella che potremmo definire la “seconda ondata” delle imprese che hanno contribuito al successo dell’areale vulcanico, imponendolo come il terroir più significativo della Sicilia enoica. Nell’articolato portafoglio etichette aziendale ci sono sia rossi a denominazione - il Carusu e il Cirneco - che vini ad Igt - il Cratere (uvaggio a base di Nerello Mascalese e Petit Verdot) e un Pinot Nero in purezza, mentre sul fronte bianchista ci sono l’Etna Bianco Cinniri e il Ciuri, ottenuto da Nerello Mascalese vinificato in bianco. Poi ci sono un Etna Rosato e ben quattro spumanti: due Metodo Classico a base di Nerello Mascalese e Pinot Nero (uno dei quali sui lieviti per 50 mesi) e due Metodo Classico da sole uve Chardonnay (uno dei quali sui lieviti per 50 mesi).

(fp)

Copyright © 2000/2025