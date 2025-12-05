Hugel, Aoc Crémant d’Alsace Extra Brut Champ Libre 2019

Si chiama “Champ Libre” il primo Crémant d’Alsace prodotto dalla storica famiglia Hugel, nota in tutto il mondo per i suoi Riesling. Uno spumante che nasce dall’intuizione di Jean-Frédéric Hugel - direttore commerciale - e Marc-André Hugel - enologo aziendale. Lo Champ Libre Crémant d’Alsace 2019, assemblaggio di Pinot Nero, Riesling e Pinot Grigio, è fermentato e maturato in legno per poi passare alla rifermentazione in bottiglia con sosta sui lieviti di 50 mesi. Possiede colore giallo oro con perlage fine e persistente. I suoi profumi rimandano alla mela matura, con tocchi tostati e cenni di brioche e pane appena sfornato. In bocca il sorso è tonico e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale diretto e persistente che ne amplifica il suo carattere “gastronomico”. 30 ettari di vigneto di proprietà - per metà classificati Grand Cru - sono quelli a disposizione della famiglia Hugel, tutti nel comprensorio del comune alsaziano di Riquewihr. Fu Hans-Ulrich Hugel, nel 1639, ad iniziare il percorso enoico della sua famiglia, che mantiene anche oggi la gestione della cantina e che ha segnato la storia della denominazione. Nella seconda metà del Ventesimo secolo, Jean Hugel ha svolto un ruolo di primo piano in Alsazia, reintroducendo, per esempio, i vini da vendemmia tardiva, tanto che il disciplinare del 1984 dei “Vendage Tardive” e “Sélection de Grains Nobles” è detto anche “legge di Hugel”.

