Villagrande, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2021

Contrada Villagrande si trova a Milo, sul versante orientale del vulcano e porta con sé la storia del vino etneo fin dal 1700. È da allora, infatti, che gli antenati della famiglia Nicolosi Asmundo coltivano queste pendici dell’Etna, trasformando con fatica terre aride e incolte in terre fertili e produttive. Anche quando l’abbandono della campagna si diffuse capillarmente, a Villagrande si continuò a fare vino e ad imbottigliarlo. Nel dopoguerra si costruirono i primi terrazzamenti e fu sempre Villagrande a partecipare attivamente alla creazione della Doc e alla zonazione delle contrade principali dell’Etna. Oggi Marco Nicolosi Asmundo da oltre vent’anni porta avanti l’eredità del padre e del nonno, ma in realtà del lavoro di una contrada intera di infaticabili agricoltori. Le vigne qui sono organizzate in un anfiteatro geometrico dalla vista mozzafiato sul Mar Ionio, spaziando da Taormina a Catania. Vi nascono i due vini di Contrada Villagrande, un Rosso e questo Bianco Superiore dai profumi intensi ma affilati e dalla bocca sostanziosa e persistentemente sapida, generosa di frutta gialla e macchia mediterranea, pietra focaia e fiori di zagara. Le altre vigne dell’azienda non sono meno romantiche: sui fianchi ripidi del Monte Ilice e sui mille metri del Monte Arso, due crateri spenti sempre nella zona sud-occidentale dell’Etna, infine sull’Isola di Salina, dove produce i due vini bianchi tipici dell’Eolie.

