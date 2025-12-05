Bollinger, Aoc Champagne Extra Brut B16 2016

La collezione “By Bollinger” ha fatto il suo esordio con “B03” (annata 2003), seguita, dieci anni dopo da, “B13” (annata 2013). Arriva oggi sugli scaffali “B16” (annata 2016), terzo capitolo della serie, una cuvée ottenuta solo da uve Grand e Premier Cru della Montagne de Reims, quelle raccolte nelle zone più tardive: Bouzy, Trépail, Verzenay, Verzy e Tauxières. Il blend è composto da Pinot Nero e Chardonnay, lasciato per 7 anni sui suoi lieviti. Alla vista si presenta di colore giallo paglierino brillante dorato e brillante, ad anticipare un bagaglio olfattivo dai rimandi ai fiori di zagara, alla pera e alla susina, con tocchi di ananas sciroppato, bergamotto, brioche e miele. In bocca il sorso è teso, sapido e fragrante, ritmato da un’effervescenza fine ed avvolgente, giungendo ad un finale ben profilato dalla nota di congedo lievemente iodata. Una delle Maison più significativa della Champagne, Bollinger, con sede ad Ay, è di proprietà della stessa famiglia dal 1829, fondata da Hennequin de Villermont, Paul Renaudin e Jacques Bollinger e, dal 2008, esauritasi la dinastia, guidata da Jérôme Philipon. La maggior parte delle uve arriva da vigneti di proprietà (l’85% dei quali sono a Grand Cru), posti nella Montagne de Reims, nella Côte des Blancs e nella Vallée de la Marne. La varietà di riferimento è il Pinot Nero, che marca il carattere distintivo degli Champagne firmati Bollinger.

(are)

Copyright © 2000/2025