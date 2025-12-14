Menu
Sabato 20 Dicembre 2025 - Aggiornato alle 18:46
I Vini di WineNews - N. 393
14 Dicembre 2025, ore 09:00
Numero:
393
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 14 al 20 Dicembre 2025
In questo numero
I Vini
Pierre André, Aoc Pommard 2018
12 Dicembre 2025
I Vini
Borgo dei Possèri, Doc Trento Brut 2021
12 Dicembre 2025
I Vini
Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Contea Sclafani Rosso del Conte 2016
12 Dicembre 2025
I Vini
Tinazzi, Doc Vapolicella Classico Superiore Poderi Campopian Reguso 2017
12 Dicembre 2025
I Vini
Fontanafredda, Docg Barolo Fontanafredda Proprietà in Fontanafredda 2021
12 Dicembre 2025
I Vini
Velenosi, Doc Falerio Pecorino Montagna 2024
12 Dicembre 2025
I Vini
Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürztraminer Epokale 2017
12 Dicembre 2025
I Vini
Formentini, Doc Collio Friulano 2024
12 Dicembre 2025
I Vini
Mumm, Aoc Champagne Brut RSRV Cuvée 4.5 Grand Cru
12 Dicembre 2025
I Vini
Valle dell’Acate, Doc Vittoria Frappato Vigna Biddine Sottana 2023
12 Dicembre 2025
I Vini
Pojer e Sandri, Spumante Brut Rosè
12 Dicembre 2025
I Vini
Lungarotti, Doc Torgiano Rosso Rubesco 62 2022
12 Dicembre 2025
I Vini
Venica & Venica, Doc Collio Sauvignon Blanc Extempore 2019
12 Dicembre 2025
I Vini
Cantina di Riva, Doc Trento Pas Dosé Blanc de Blancs Brezza Riva Riserva 2020
12 Dicembre 2025
Zoom
Perbellini, Panettone Classico
12 Dicembre 2025
Ristorante
Nakai - Roma
12 Dicembre 2025