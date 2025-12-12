Formentini, Doc Collio Friulano 2024

Le radici di Conti Formentini affondano nel lontano 1520, quando il Castello di San Floriano del Collio venne acquistato da Vinciguerra Formentini, allora nobile veneziano. Da quel momento la famiglia Formentini entra stabilmente nella storia del territorio, con una tradizione vinicola che supera i cinque secoli. Nel tempo, i vini diventano celebri e apprezzati da aristocratici, ecclesiastici e uomini di potere. Oggi la sede rimane a San Floriano del Collio dove, accanto al castello, si trova la cantina moderna che continua l’eredità di famiglia. La cantina oggi fa parte del Gruppo Italiano Vini, mantenendo però una forte identità territoriale e storica. Gli ettari sono una sessantina distribuiti su decine di micro-parcelle in molte località del Collio: fra queste San Floriano, Oslavia, Giasbana e Cormons. I vigneti sono impiantati su suoli di “ponca” - marne e arenarie di origine marina tipiche del Collio - terreni che conferiscono carattere minerale e una salinità elegante alle uve. Il Friulano 2024 piace per la brillantezza e il sorso scattante. Al naso ha profumi di fiori bianchi e di campo, frutta a polpa bianca, come pera e mela, accenni erbacei e vegetali, con una lieve mandorla fresca sul finale, accompagnata da note di camomilla. In bocca colpisce per sapidità e freschezza. La struttura è leggera, ma non superficiale. Un vino piacevole in modo immediato, che va dritto al secondo sorso.

(Francesca Ciancio)

