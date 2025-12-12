Perbellini, Panettone Classico

Giancarlo Perbellini torna a impastare una delle specialità più iconiche della tradizione natalizia italiana: il panettone. Lo fa in collaborazione con la Pasticceria Perbellini di Bovolone, storica attività di famiglia oggi gestita dai suoi figli Ilaria, Alessandro e Andrea insieme ai cugini Pierluigi e Laura. Il progetto segna un ritorno dello chef Perbellini alle origini, con un omaggio allo zio Enzo, figura centrale nella storia della pasticceria e punto di riferimento per intere generazioni di artigiani. Prendono così vita due nuovi panettoni firmati Giancarlo Perbellini: il Panettone al Cioccolato e il Panettone Classico. Quest’ultimo è un omaggio alla tradizione con un tocco di eleganza contemporanea. L’impasto, soffice e profumato, racchiude scorze d’arancio tagliate a piccole losanghe, cedro diamante e uvetta, in un equilibrio di dolcezza e freschezza. A impreziosire il bouquet aromatico, un leggero sentore di rosa e bergamotto, che regala al palato una sensazione finale delicatamente pepata.

Copyright © 2000/2025