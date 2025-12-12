Tinazzi, Doc Vapolicella Classico Superiore Poderi Campopian Reguso 2017

Siamo in Valpolicella. Qui Tinazzi è proprietaria di Poderi Campopian, 5 ettari a vigneto e qui nasce il “Reguso”, un Valpolicella Classico Superiore, che nella versione 2017 profuma di ciliegia, fragole, ribes, e rose, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e tendenzialmente dolce, terminando in un finale persistente e dai ritorni fruttati. Dal 1968 la famiglia Tinazzi calca il palcoscenico enoico del Veneto sul fronte del commercio dell’imbottigliato e dal 1984 ha cominciato ad esportare le proprie etichette fuori dai confini nazionali. Nel 1986, acquisisce la Tenuta Valleselle a Bardolino. Nel 2002, invece, si sposta in Puglia, acquistando Feudo Croce e le Cantine San Giorgio nel 2011, a Faggiano nell’alto Salento. Seguono altre acquisizioni nel veronese (Poderi Campopian a Sant’Ambrogio in Valpolicella nel 2014 e Cascina Montelupo a Custoza nel 2017) e uno sconfinamento in Toscana a Greve in Chianti con la Tenuta Pian del Gallo, avvenuto nel 2022. Un totale che si aggira sui 65 ettari a vigneto di proprietà, principalmente a Cascina Montelupo (16 ettari) e in Puglia (35 ettari in biologico) mentre 7 sono gli ettari a Bardolino, 5 a Campopian e altri 5 a Greve in Chianti, sempre in biologico. Da cui si ottiene un ricco e articolato portafoglio etichette per l’azienda con sede a Lazise, fondata da Gian Andrea Tinazzi, ed oggi condotta insieme ai figli Francesca e Giorgio.

(fp)

Copyright © 2000/2025