Mumm, Aoc Champagne Brut RSRV Cuvée 4.5 Grand Cru

Nata all’interno della collezione RSRV di G.H. Mumm, la cuvée 4.5 è una dichiarazione d’intenti che unisce l’eccellenza del terroir al rigore della vinificazione parcellare. Il nome racchiude già la sua identità: 4 come gli anni minimi di affinamento sui lieviti e 5 come i Grand Cru che ne compongono l’assemblaggio - Verzenay, Aÿ, Bouzy per il Pinot Noir, Cramant e Avize per lo Chardonnay - villaggi simbolo della Champagne da cui la Maison attinge da oltre un secolo. Le uve vengono vinificate separatamente per singolo villaggio per esprimere la piena identità di ciascun cru, completate dal 20% di vini di riserva a garantire coerenza e profondità. Il dosaggio a (6 g/l) utilizza liqueur d’expédition proveniente dagli stessi Grand Cru, invecchiato in legno. L’angolo ripiegato dell’etichetta richiama una consuetudine del galateo ottocentesco francese: piegare il biglietto da visita per segnalare una consegna a mano. Un segno di riguardo che la Maison Mumm recupera per evocare il legame diretto e privilegiato con la sua clientela d’élite. RSRV 4.5 ha un profilo che si apre con note di frutta gialla e agrumi canditi, seguite da cenni di miele, torrone e nocciola tostata. Il sorso è teso, strutturato, con ritorni minerali e una chiusura elegante su note speziate. Una cuvée pensata per essere riservata agli estimatori più attenti, fedele al motto del fondatore Georges Hermann Mumm: “Seul le meilleur”.

(Chiara Giovoni)

