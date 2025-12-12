Fontanafredda, Docg Barolo Fontanafredda Proprietà in Fontanafredda 2021

Il Barolo Fontanafredda Proprietà in Fontanafredda 2021, maturato per due anni in legno grande, profuma di melograno, prugne, gelsi, rose, tabacco, macchia mediterranea, spezie e grafite. In bocca il sorso è sapido, dai tannini fitti e ben coperti da un frutto polposo, terminando in un finale persistente e di nuovo su toni fruttati e speziati. La tenuta di Fontanafredda rappresenta un luogo storico a tutto tondo ed uno dei marchi più noti della Langa enoica. Collocata a Serralunga d’Alba, era di proprietà di Vittorio Emanuele II che la donò a Rosa Vercellana, la “Bela Rusin” di cui si era innamorato e che fu la sua amante per decenni, diventando Contessa di Mirafiore e Fontanafredda. Fu il loro figlio Emanuele Guerrieri, a dare inizio all’attività commerciale, nel 1878, con un approccio alla vendita modernissimo, che fece di Fontanafredda un’azienda da subito all’avanguardia. Negli anni più recenti e dopo varie vicissitudini, la tenuta finì in mano al Monte dei Paschi di Siena per essere acquistata da Oscar Farinetti nel 2008, che l’ha rilanciata, recuperando anche il marchio Casa E. Di Mirafiore. Oggi, la cantina, con sede a Serralunga d’Alba (“Fontanafredda” è anche una delle 181 MGA), conta su 120 ettari a vigneto in biologico, per una produzione di 7.000.000 di bottiglie, che abbraccia, oltre ai Barolo, praticamente tutte le più importanti denominazioni dell’areale, comprendendo anche l’Alta Langa per gli spumanti.

