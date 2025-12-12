Cantina di Riva, Doc Trento Pas Dosé Blanc de Blancs Brezza Riva Riserva 2020

È un Trentodoc pieno e intenso, che non rinuncia ad una forma sinuosa ed elegante, questo Brezza Riva non dosato Riserva 2020 della Cantina di Riva del Garda: i profumi di frutta a polpa gialla dolce e matura - anche tropicale - sono bilanciati da note di canfora, di pietra focaia e buccia di agrumi, anticipando un sorso cremoso e rotondo, meno contrastato ma fine e persistente, dal finale al sapore di vaniglia e di fiori bianchi. L’etichetta fa parte della linea Brezza Riva - dedicata al “soffio del Lago” - che comprende anche un Brut, un Brut millesimato, un Rosé Extra Brut e il Silente, che matura nel porto di Riva del Garda a 40 metri di profondità, accanto alla statua sommersa del Cristo Silente. Per i Trentodoc la selezione è pensata a produrre vini freschi e nervosi - a rappresentare, appunto, i venti del Lago - scegliendo ogni anno i vigneti sulla base della qualità delle uve. Due le eccezioni, per costanza qualitativa e quantitativa: al Rosato vanno le uve di un vigneto molto in quota di Pinot Nero, e a questa Riserva, invece, le uve del vigneto migliore dell’azienda a conduzione biologica, con piante che superano i 50 anni di età. 35 ettari (e quindi massimo 35.000 bottiglie) vengono dedicati alle bollicine della cooperativa, su di un totale di 350 ettari (e 250.000 bottiglie di produzione annuale), che godono del clima mite del Lago di Garda e della sua ventilazione fresca convogliata dalle Alpi attorno.

(ns)

