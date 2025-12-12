Valle dell’Acate, Doc Vittoria Frappato Vigna Biddine Sottana 2023

Il Frappato Vigna Biddine Sottana proviene da un piccolo vigneto grande nemmeno 2 ettari di terra nera e ciottoli bianchi. Maturata in acciaio per 8 mesi, la versione 2023 profuma di more, fragole e lamponi maturi anche in confettura, con tocchi di melograno, rosa e spezie. In bocca è fragrante e ben ritmato, dallo sviluppo polposo e gustoso, terminando in un finale croccante e persistente ancora su toni fruttati. Valle dell’Acate è una realtà al contempo semplice e complessa, capace di tanti volti e altrettante prospettive di lettura. Un’articolazione che rimanda anche al complicato profilo della Sicilia enoica, dove il vino sa assumere volti e caratteristiche variegate. Le vigne, reimpiantate a partire dal 2001, oggi occupano un’estensione di 70 ettari e parlano la lingua delle varietà locali con qualche mirata incursione internazionale. Tra le varietà di antica coltivazione, primo ovviamente il Frappato, ma anche il Nero d’Avola, il Grillo e l’Insolia. Nel 1981 Giuseppe Jacono crea questa realtà produttiva, puntando sul Cerasuolo e il Frappato di Vittoria, con l’obbiettivo di far conoscere il territorio ragusano, una zona della Sicilia più fertili e da secoli vocata alla viticoltura. Valle dell’Acate è attualmente azienda moderna benché fortemente legata alle sue origini, con 300.000 bottiglie di produzione complessiva ed è condotta da Gaetana Jacono, entrata in azienda nel 1996, insieme al padre.

(fp)

