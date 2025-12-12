Nakai - Roma

A Roma, a due passi dal Vaticano, il Nakai è il ristorante dello chef-imprenditore giapponese Koji Nakai, e rappresenta l’idea di una cucina declinata dall’incontro tra Giappone e Italia, che trova un equilibrio tra contrasti e contaminazioni. Nel menu accanto ai crudi e al sushi, trovano spazio anche primi piatti di pasta fresca fatta in casa, secondi che uniscono materie prime italiane a tecniche nipponiche (come la polpetta di bollito in stile Kobe). E ancora gli uramaki con ingredienti mediterranei (come l’“Aroma”, con tartare di tonno rosso, capperi, pomodorini secchi e pesto di olive e basilico); la tempura di fiori di zucca ripieni di cacio e pepe; la carbonara giapponese con uova di pesce; i tagliolini alle vongole mantecati in brodo dashi ai funghi porcini e shiitake; la coda alla vaccinara con tocchi orientali. La materia prima è di alto livello e nel locale non manca l’attenzione al bere: la carta dei vini è formata da 30 etichette italiane, mentre il sake è protagonista con 20 referenze.

Copyright © 2000/2025