Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürztraminer Epokale 2017

Nato per testare le potenzialità del Gewürztraminer, l’Epokale, uscito per la prima volta con l’annata 2009, è vino vinificato in acciaio dal significativo residuo zuccherino ed è ottenuto dalle uve dei due vigneti nei pressi del Maso Nussbaumer, ad oltre 400 metri di quota, da una vendemmia tardiva. L’Epokale 2017, prima di approdare sugli scaffali ha maturato per sette anni in acciaio nella miniera di Ridanna Monteneve, che assicura umidità e temperatura costanti. I suoi profumi rimandano ai fiori di giglio, alle rose, al melone, al mango, alla papaya e alla buccia di limone, con tocchi di cannella, chiodi di garofano, noce moscata e zenzero. In bocca il sorso è tendenzialmente abboccato, succoso e pieno, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente ancora sui frutti tropicali. Vero e proprio baluardo nella realtà vitivinicola della provincia di Bolzano, Tramin coniuga al meglio tradizione e qualità, espressa da un portafoglio etichette che sa sempre puntare sull’eccellenza assoluta in ogni tipologia. Stiamo parlando di una cantina dalla storia antica, che è nata nel 1898 quando il parroco di Termeno, Christian Schrott, deputato del Parlamento Austriaco, decise di dare vita a una cooperativa che raggruppasse i viticoltori della zona. La cantina sociale Tramin oggi è una delle più solide realtà cooperative altoatesine: raccoglie 160 famiglie, 270 ettari a vigneto, e produce 1.900.000 bottiglie.

