Lunedì 29 Dicembre 2025 - Aggiornato alle 22:19
Newsletter
I Vini di WineNews
I Vini di Winenews - N. 395
28 Dicembre 2025, ore 09:00
Numero:
395
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 28 Dicembre 2025 al 3 Gennaio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Telmont, Aoc Champagne Brut Réserve de la Terre Rosé
24 Dicembre 2025
I Vini
Paternoster, Docg Aglianico del Vulture Don Anselmo 2016
24 Dicembre 2025
I Vini
Borgoluce, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Brut 2024
24 Dicembre 2025
I Vini
Donnafugata + D&G, Doc Etna Rosso Cuordilava 2020
24 Dicembre 2025
I Vini
Ruinart, Aoc Champagne Brut R de Ruinart 2016
24 Dicembre 2025
I Vini
Isole e Olena, Docg Chianti Classico 2022
24 Dicembre 2025
I Vini
Fondazione Mach, Doc Trento Brut Rosé Mach
24 Dicembre 2025
I Vini
Carlo di Pradis, Doc Collio Friulano 2001
24 Dicembre 2025
I Vini
Maso Martis, Doc Trento Brut 35 Anni Riserva 2020
24 Dicembre 2025
I Vini
Mosnel, Docg Franciacorta Satèn 2021
24 Dicembre 2025
I Vini
Colterenzio, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Gran Lafòa Riserva 2022
24 Dicembre 2025
I Vini
Santa Margherita, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Refrontolo Extra Brut 2024
24 Dicembre 2025
I Vini
Moncalisse, Doc Trento Extra Brut Blanc de Blancs Montis Arcentarie Riserva 2017
24 Dicembre 2025
I Vini
Col Vetoraz, Docg Valdobbiadene Brut Coste di Levante 2024
24 Dicembre 2025
Zoom
Savini Tartufi, Le Noir
24 Dicembre 2025
Ristorante
Osteria Da Francesco - Roma
24 Dicembre 2025