02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Maso Martis, Doc Trento Brut 35 Anni Riserva 2020

MASO MARTIS, TRENTINO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Pinot Nero, Chardonnay
Bottiglie prodotte: 5.000
Prezzo allo scaffale: € 45,00
Proprietà: famiglia Stelzer
Enologo: Matteo Ferrari, Edoardo Tamanini
Territorio: Trentino Alto Adige

Maso Martis ha da poco festeggiato i suoi 35 anni di storia con il restyling di uno dei vini simbolo aziendali - il Trentodoc Brut Riserva - ora dedicato ai 35 anni dell’azienda. Si tratta di una cuvée a base di Pinot Nero e Chardonnay (il primo vinificato in acciaio e il secondo fermentato e maturato per 8 mesi in barrique), lasciata sui suoi lieviti per 48 mesi. Dal perlage fine e persistente, la prima versione - annata 2020 - profuma di agrumi, erbe aromatiche, pan brioches, cedro candito, mandorla e nocciola tostata, con tocchi di vaniglia a rifinitura. In bocca è fragrante, cremoso e sapido, dallo sviluppo articolato e dal finale persistente su ritorni agrumati e tostati. Una edizione celebrativa che ribadisce il ruolo del Brut Riserva di Maso Martis: la prima etichetta con affinamento lungo della cantina con base a Martignano. Roberta Giuriali e il marito Antonio Stelzer hanno creato Maso Martis nel 1990 ed oggi a dirigere l’azienda ci sono le figlie Alessandra e Maddalena. Negli anni Ottanta il padre di Antonio, Giuseppe Stelzer acquista 12 ettari di terreni, situati sulla collina Est di Trento, a Martignano. Tra il 1982 e il 1986 vengono piantati i primi vigneti, con l’intento di vendere le uve a terzi. Nel 1990, Giuseppe decide di affidare l’azienda agricola al figlio Antonio e alla sua fidanzata Roberta, che decidono di intraprendere la strada della spumantizzazione e della commercializzazione in proprio delle loro bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: MASO MARTIS, TRENTINO

Altri articoli