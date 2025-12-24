Osteria Da Francesco - Roma

Era il 1957 l’anno in cui Francesco Boni e Amalia Tognoloni rilevarono il locale a Piazza del Fico, a due passi da Piazza Navona a Roma, per portare a tavola le autentiche ricette del territorio. Oggi questa Osteria di alto livello rimane una bandiera della cucina romana, interpretata con un pizzico di contemporaneità “ma sempre nel massimo rispetto di una tradizione che è il nostro biglietto da visita”, osserva il titolare Federico Esposito. In cucina si distingue lo chef Gianluca Marrella, sapiente interprete di piatti iconici come spaghetti alla amatriciana, saltimbocca alla romana ma anche intriganti proposte di stagione come il Fusillo di Gragnano con ragù bianco di vitella, castagne e manchego e gli Gnocchi Zucca, crema di latte e amaretti. Da non perdere, tra i dessert, uno spettacolare zabaione ai frutti di bosco. Ottima anche la pizza e molto fornita la carta dei vini, dove, accanto ai miglior vini laziali, si distinguono etichette di spicco del panorama nazionale e internazionale.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2025