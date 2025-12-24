Col Vetoraz, Docg Valdobbiadene Brut Coste di Levante 2024

Col Vetoraz produce solamente vini a Docg Valdobbiadene (unica eccezione il rosato da Pinot Nero Dodici Lune): 1.250.000 bottiglie derivate da 17 ettari di proprietà (che contribuiscono con un 20% della produzione), cui si aggiungono altri 90 ettari in Docg conferiti da 70 viticoltori, che sposano i principi produttivi dell’azienda. Francesco Miotto, discendente di una famiglia di viticoltori lì insediati dal 1938, fonda Col Vetoraz nel 1993 insieme all’agronomo Paolo de Bortoli e dall’enologo e amministratore delegato Loris Dall’Acqua; oggi sono accompagnati anche dalla moglie Maria Botteselle con i figli Daniele e Francesca Miotto. La filosofia aziendale è talmente legata alla volontà di riversare in bottiglia l’integrità di una storia vitivinicola di 800 anni, che - dopo la diffusione esplosiva di Glera sul territorio veneto e friulano - i Miotto hanno deciso dal 2017 di togliere dall’etichetta il nome “Prosecco” e indicare solamente il territorio di provenienza delle loro uve. Ecco quindi sette “Valdobbiadene” chiamati Cuvée 0 (secco), Cuvée 5 (selezione di 5 vigne), Cuvée 13, Tresiese, Cartizze, Coste di Ponente, Coste di Mezzodì e questo Coste di Levante, che proviene dai vigneti esposti ad est. Dal carattere spiccatamente citrino, profuma anche di vaniglia, pera e fiori di acacia; il sorso ha spuma lieve e sottile, che evidenzia a lungo la sapidità del sorso, verso un finale ammandorlato e agrumato.

(ns)

