Telmont, Aoc Champagne Brut Réserve de la Terre Rosé

La Maison Telmont fa parte del gruppo Rémy Cointreau, nato nel 1990 dalla fusione di Rémy Martin e Cointreau e che raccoglie anche altri marchi quali Izarra, Metaxa, Passoã, Mount Gay e Bruichladdich. E di Telmont è diventato “investitore” Leonardo DiCaprio nel 2020. Con sede a Damery nella Vallée de la Marne, Telmont è stata fondata nel 1912 da Henri Lhôpital ed è rimasta nelle mani di questa famiglia anche oggi, affiancando il gruppo Rémy Cointreau. La sua “mission” principale è quella di diventare la prima cantina della Champagne 100% biologica e, entro il 2050, di raggiungere il “Climate Positive” (riducendo, cioè, le sue emissioni più di quelle effettivamente prodotte). I vigneti aziendali coprono 24,5 ettari e si trovano per lo più negli areali di Damery, Boursault e Verneuil, classificati come Premier Cru. Lo stile della Maison - con i suoi vini prevalentemente maturati in acciaio, pur non mancando alcune cuvée che vengono passate in legno, e poi sottoposti a lunghi periodi di sosta sui lieviti in bottiglia - è all’insegna della freschezza e dell’equilibrio. Lo Champagne Réserve de la Terre Rosé incrocia aromi floreali e con più decisi richiami ai piccoli frutti rossi, con tocchi di mandarino, frutta secca e biscotti appena sfornati. In bocca il sorso è mosso da un’effervescenza continua e avvolgente, risultando fresco e dinamico e terminando in un finale lungo, speziato e balsamico.

