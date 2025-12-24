Casa Savini Tartufi “Le Noir” è il primo capitolo della collaborazione tra Savini Tartufi ed Enoteca Pinchiorri. Il progetto dà vita a una collezione di prodotti a base di tartufo, realizzati in tiratura limitata e destinati a canali distributivi selezionati. Un percorso che unisce due grandi eccellenze della Toscana: “Le Noir”, grazie alla ricetta a lungo studiata dagli Chef Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina insieme a Luciano Savini, inaugura un nuovo percorso per il tartufo. Un prodotto prezioso che fonde artigianalità e creatività, offrendo un’interpretazione contemporanea del diamante del bosco, capace di dialogare con la cucina d’autore così come con la tavola quotidiana. La ricetta di “Le Noir” racchiude il profumo del bosco e un tocco di sapidità, unendo il tartufo nero a pochi ingredienti essenziali: acciughe del Cantabrico, pinoli, aglio e olio extravergine. “Le Noir” è solo il primo capitolo di un percorso nel mondo del tartufo che si compirà tra la fine del 2025 e l’estate 2026.

Copyright © 2000/2025