Fondazione Mach, Doc Trento Brut Rosé Mach

Il Mach Rosé, ottenuto da Pinot Nero in purezza, resta sui suoi lieviti per 20 mesi. Possiede profumi di rose, mandarino, pan brioche, alchermes, pesca e albicocca. In bocca il sorso è pieno e tendenzialmente fragrante, dalla progressione vivace e condotta da una carbonica ben dosata, terminando in un finale profondo su ritorni fruttati e cenni balsamici. Nel sempre più ampio scenario della spumantistica di montagna del Trentino, c’è anche la produzione firmata dalla Fondazione Mach che non è altro che una diretta emanazione dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige, uno dei centri della cultura agraria e viticola più prestigiosi d’Italia. Sono 65 gli ettari vitati a disposizione dell’Istituto, allevati a Chardonnay, Gewürztraminer, Incrocio Manzoni, Kerner, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Lagrein Kretzer, Marzemino, Merlot, Pinot Nero, Rebo, Schiava e Teroldego e che originano anche un’articolata produzione di vini fermi. L’Istituto, fondato nel 1874, porta nel nome anche quello del suo primo direttore Edmund Mach. Oltre al lavoro di ricerca, è ormai tradizionalmente riconosciuto come una delle realtà spumantistiche più significative, capace di emergere con continuità qualitativa confortante, declinata su tre etichette a marchio Trentodco: il Mach Nuar Nature Riserva, il Mach Riserva del Fondatore e il Mach Rosé.

(fp)

