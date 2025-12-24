Donnafugata + D&G, Doc Etna Rosso Cuordilava 2020

Fa parte della Collezione che vede protagonista la creatività di Dolce e Gabbana nella realizzazione della veste grafica delle bottiglie l’Etna Rosso “Cuordilava” (accanto alle altre etichette - “Tancredi”, “Rosa” e “Isolano” - realizzate sempre dalla coppia di stilisti siciliani). La versione 2020, maturata in legno per 14 mesi, possiede aromi di piccoli frutti rossi, erbe aromatiche e spezie, ad introdurre un sorso polposo e ben profilato da tannini soffici e da vivacità acida, terminando in un finale dai toni balsamici. Dall’areale del Cerasuolo di Vittoria all’Etna, da Marsala e Contessa Entellina a Pantelleria, l’articolato mosaico enoico di Donnafugata, praticamente, abbraccia i migliori terroir dell’isola, interpretando con vini raffinati e generosi la variopinta tavolozza dei colori della Sicilia vinosa. Un percorso iniziato nel 1983 e che oggi vede l’azienda, guidata da Antonio e José Rallo - forte di 467 ettari a vigneto da cui si originano un totale di 3.450.000 bottiglie -, a consolidare un significativo prestigio interno quanto internazionale. Sull’Etna Donnafugata approda nel 2016 ed oggi sono 35 gli ettari vitati di proprietà, distribuiti in 7 contrade: Montelaguardia, Statella, Camporè e Pignatore a Randazzo (dove ha sede anche la cantina), Marchesa, Verzelle e Crasà a Castiglione di Sicilia, per una produzione complessiva che si aggira sulle 170.000 bottiglie annue.

(fp)

