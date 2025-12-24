Isole e Olena, Docg Chianti Classico 2022

A metà strada tra Firenze e Siena, Isole e Olena si trova nell’UGA di San Donato in Poggio, nella zona occidentale del Chianti Classico. A Isole si trova il cuore dell’attività produttiva: la cantina, la sala di degustazione e la terrazza che domina la Val d’Elsa. Il borgo di Olena ha invece mantenuto il fascino e l’autentica bellezza di un tempo. L’azienda è stata fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi, che riunì in un’unica tenuta i due borghi prima separati; oggi appartiene al gruppo francese EPI. L’approccio vitivinicolo di Isole e Olena è da sempre basato sulla profonda conoscenza dei terreni, seguendo pratiche finalizzate al rispetto della natura e alla sua salvaguardia. Negli ultimi 20 anni è stata avviata una selezione di Sangiovese per l’incremento di vigneti, capaci di affrontare al meglio l’emergenza climatica. Il Chianti Classico è il vino più radicato nella storia di Isole e Olena: prodotto per la prima volta nel 1969, è stato fin da subito uno dei protagonisti della moderna rinascita della qualità del Chianti Classico. Fermentato in acciaio per mantenerne purezza e freschezza, affina in botti grandi per 12 mesi e poi sei mesi in bottiglia. Nel bicchiere presenta un colore rosso rubino brillante. Al naso, intensi aromi di ribes rosso e ciliegia, con un fondo di sottobosco, anticipano un palato che è succoso e rotondo, scorrevole e con un lungo finale. Si abbina benissimo a carni alla griglia.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2025