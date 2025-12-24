Kellerei Schreckbichl, Doc Alto Adige Sauvignon Blanc Gran Lafòa Riserva 2022

L’Alto Adige Sauvignon Blanc Gran Lafòa Riserva 2022 - fermentato in barrique e poi maturato in legno grande per 8 mesi - profuma di albicocca, ananas, frutto della passione e mango, con tocchi lievemente floreali, a cui si aggiungono rimandi tostati, di grafite, vaniglia e pietra focaia. In bocca il sorso è morbido e ben sostenuto da una vivace acidità, che lo muove fino ad un finale saporito e dai ritorni fruttati e tostati. 300 ettari per una produzione di 1.900.000 bottiglie sono i numeri della Cantina cooperativa di Colterenzio, fondata nel 1960, ed oggi una tra le realtà più significative per la crescita e il successo enoico del Südtirol, nel solco del solido e virtuoso cammino a cui ci hanno abituato le cantine sociali altoatesine. Attualmente con circa trecento soci, Colterenzio è una delle realtà produttive più rilevanti di tutta la Provincia Autonoma di Bolzano. Siamo a Cornaiano, piccola località vicino ad Appiano. Un luogo dove nulla viene lasciato al caso, dove l’energia elettrica viene prodotta in loco e dove il nuovo opificio aziendale rappresenta un notevole esempio di sostenibilità. Come ormai è una costante per questa parte del vigneto tricolore, varietà locali e varietà internazionali crescono fianco a fianco, per cui nei vigneti di Colterenzio si incontrano Chardonnay, Sauvignon Blanc, Lagrein, Merlot, Schiava, Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero e Moscato Giallo.

(fp)

Copyright © 2000/2026